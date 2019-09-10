Бульвар Менделеева в Мурино спасли от ларьков и построев

Бульвар Менделеева в Мурино спасли от ларьков и построев
Бульвар Менделеева не будут застраивать. Фото: "ЛенТВ24"

Власти региона прислушались к просьбам местных жителей.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Обо всем сообщает телеканал «ЛенТВ24». «Мавис» начал возводить торговые павильоны на бульваре Мендлеева, что возмутило людей. Они не хотят, чтобы единственное место для прогулок превратили в стройку. Компания же напомнила, что Муринское поселение давало им разрешение на строительство помещений. Чтобы разобраться в конфликте, привлекли региональные власти – они встали на сторону местных жителей.

В правительстве, отмечает корреспондент Online47, пояснили, что все решения нужно согласовывать с людьми. «Мавис» согласился с такой позицией.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что жители Мурино остановили внезапную застройку бульвара Менделеева. Муринцы забили тревогу днем во вторник 10 сентября: в группе “Девяткино Live Девяткино” появились фотографии с бульвара, где рабочие поставили забор и начали возведение ларьков. Активисты написали Александру Дрозденко; стройку свернут в течение 1-2 дней.

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Бульвар Менделеева в Мурино спасли от ларьков и построев
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