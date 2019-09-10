Жители Мурино остановили внезапную застройку бульвара Менделеева

К 17 часам у забора вокруг стройки собралась крупная толпа местных жителей. Фото: скриншот VK

К 17 часам у забора вокруг стройки собралась крупная толпа местных жителей. Фото: скриншот VK

Активисты написали Александру Дрозденко; стройку свернут в течение 1-2 дней.

Жители Мурино вышли на бульвар Менделеева, где сегодня утром рабочие начали строительство общественно-деловых зданий. Власти приказали застройщику остановиться, но забор уберут только через 1-2 дня.

Муринцы забили тревогу днем во вторник 10 сентября: в группе “Девяткино Live Девяткино” появились фотографии с бульвара, где рабочие поставили забор и начали возведение ларьков. На место даже приехали полицейские и даже, по сообщениям очевидцев, задержали одну из женщин, которая якобы мешала строителям.

Жители поселка во Всеволожском районе Ленобласти связались с Александром Дрозденко в Instagram и рассказали ему о ситуации. Губернатор, судя по скриншотам сообщений в соцсети, запретил рабочим строительство и те пообещали свернуть стройку в течение 1-2 дней. К 17 часам у забора вокруг стройки собралась крупная толпа местных жителей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что очевидцы рассказали о самолете посреди Мурино.