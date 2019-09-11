Невеста олигарха Владислава Доронина прокомментировала слухи о беременности

Девушка подтвердила, что они ждут малыша.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Обо всем Кристина Романова рассказала в Instagram-аккаунте. Она выложила фотографию, на котором виден круглый животик. Девушка отметила, что быть беременной – значит чувствовать, как внутри тебя зарождается новая жизнь. Будущую маму поздравили не только фанаты, но и коллеги – модели.

Напоминаем, что подписчики начала догадываться довольно давно. Их смутил снимок, где Романова старательно прикрывала рукой живот.

Девушка станет мамой во второй раз – три года назад она родила от олигарха малышку Жасмин. Доронин станет папой третьего малыша – у него есть сын от первого брака. Своей супруге после развода он выплатил 10 миллионов евро.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ксения Собчак, комментируя вторую беременность, вспомнила о свадьбах по залету. Совсем скоро телеведущая станет женой режиссера Константина Богомолова. Многие решили, что она беременна.