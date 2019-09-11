Жителям Петербурга покажут «мир Ханса Циммера»

Сам композитор, увы, не сопровождает шоу. Фото: https://pixabay.com/

Сам композитор, увы, не сопровождает шоу. Фото: https://pixabay.com/

«Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера» — так называется шоу с оркестром, художественным автором которого выступил знаменитый композитор. Его покажут петербуржцам 8 февраля 2020 года.

Проект известного кинокомпозитора окажется в России впервые. Сначала шоу покажут в Москве, 6 февраля следующего года, а затем привезут в Петербург, в Ледовый дворец.

По информации АБН, Циммер не будет присутствовать на представления лично, однако его представят музыкальные единомышленники: дирижер Гэвин Гринуэй, вокалистка Лиза Джеррард и флейтист Педро Юсташ.

Ханс Циммер удостоился премий «Грэмми», «Золотой глобус» и «Оскар» за саундтреки, написанные им к таким известным фильмам, как «Интерстеллар», «Начало», «Человек дождя» и многим другим.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что 20 ноября в Ледовом дворце пройдет выступление норвежской группы A-ha.