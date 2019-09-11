Петербуржцы стали больше платить за интернет и мобильную связь

За год жители Петербурга стали больше тратить на мобильную связь, домашний интернет и жилищно-коммунальные услуги. Сколько горожане платят за бытовые услуги, изучили аналитики Яндекс.Денег.

«Выяснилось, что Санкт-Петербург входит в топ-5 городов-миллионников с самыми высокими средними платежами за связь и интернет», — сообщили в пресс-службе Яндекс.Денег.

Петербург расположился на втором месте по среднему чеку за мобильную связь. За год сумма выросла на 4,9% — до 541 рубля. Лидером в этой категории стал Волгоград со средним чеком в 671 рубль.

Средний платеж за домашний интернет в Петербурге увеличился на 15,2% — до 712 рублей. Это второй показатель по России среди городов-миллионников. Возглавил топ Красноярск с суммой 938 рублей.

Петербург не вошел в топ-5 самых дорогих городов по среднему чеку за ЖКУ. Однако стоимость услуг за год выросла с 2 тыс. 49 рублей до 2 тыс. 161 рубля.

Расходы на платное телевидение в Петербурге напротив уменьшилось. За год горожане стали платить на 2,7% меньше — 783 рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роструд назвал самые высокооплачиваемые сферы труда. Наиболее высокие зарплаты предлагаются в производственной, транспортной, строительной и нефтедобывающей отраслях.