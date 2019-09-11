Из пятиэтажки в поселке имени Свердлова эвакуировали жителей

В поселке имени Свердлова Всеволжского района Ленинградской области в ночь с 10 на 11 сентября в одной из квартир пятиэтажного дома произошло задымление. Жителей эвакуировали.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», задымление произошло в пустой квартире на 4 этаже пятиэтажного жилого здания. Дверь в квартиру, ставшую источником задымления, взломали, в квартире никого не было. Однако жителей подъезда эвакуировали из-за угрозы возгорания, поскольку в доме установлено газовое оборудование.

По данным свидетелей, жилое помещение недавно получило нового владельца, который не находился дома. Хозяин квартиры осведомлен о произошедшем.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что пожарные час тушили загоревшиеся дачи в Тосненском районе Ленинаградской области.