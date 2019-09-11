В МИД РФ прокомментировали отставку Джона Болтона

В Москве не ожидают существенных изменений в отношениях с Вашингтоном после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Такое мнение выразил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Замглавы рассказал, что смены состава в администрации не ведут к улучшению отношений. Он также добавил, что подобная практика уже наблюдалась ранее. А также, что ситуация не меняется, несмотря на заявления высокопоставленных представителей администрации.

Со слов Рябкова, в России будут судить по делам, а смена и перестановка кадров ожиданий не приносит.

Напомним, что об отставке Болтона стало известно во вторник, 10 сентября. Как сообщил в «Твиттер» американский президент Дональд Трамп, причиной произошедшего стали разногласия.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Рябков рассказал о возможной встречи Путина и Трампа.