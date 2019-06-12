Рябков рассказал о возможной встречи Путина и Трампа

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что из США не поступало никакой информации о деталях вероятной встречи.

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа может состояться на саммите G20, который пройдет с 28 по 29 июня в городе Осака в Японии. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что Москва ждет от Вашингтона предложения о встрече глав государств.

Рябков отметил, что помимо эпизодических высказываний от представителей США, никаких «сигналов» о встрече не поступает. Он также подчеркнул, что контакты такого уровня должны сопровождаться определенной дипломатической работой и усилиями, передает издание «Коммерсантъ».

Рябков заявил, что инициатива должна идти именно со стороны Соединенных Штатов Америки, но на данный момент относительно встречи нет никакой конкретики.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Макрон и Путин проведут длительные переговоры.