Макрон и Путин проведут длительные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении в ближайшие недели провести переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Макрон отметил, что Европа обязана восстанавливать динамику взаимоотношений с Россией и наладить диалог. Он подчеркнул, что Европа должна построить с РФ доверительные и безопасные отношения и не должна просто соглашаться с НАТО, передает телеканал RTS.

Однако президент Франции рассказал о том, что продвижений по Минским соглашениям по Донбассу на данный момент почти нет. Тем не менее, между Европой и Россией должен весить стратегический диалог, заметил он.

Макрон сообщил, что беседа будет длинная, насыщенная и пройдет уже в ближайшее время.

Со стороны президента России подтверждения пока не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Мексика и США готовы к сотрудничеству после телефонных переговоров.