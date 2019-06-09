Мексика и США готовы к сотрудничеству

Трамп обещал увеличивать пошлины каждый месяц, если Мексика не предпримет меры. Фото: Рixabay

Трамп обещал увеличивать пошлины каждый месяц, если Мексика не предпримет меры. Фото: Рixabay

В субботу, 8 июня, состоялись телефонные переговоры между президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопес Обрадором и главой США Дональдом Трампом.

Президент Мексики рассказал об это в своем Twitter. Он отметил, что в ходе переговоров была подтверждена готовность к построению дружеских отношений между двумя странами и к сотрудничеству для блага народов стран.

Накануне, 7 июня, в Вашингтоне прошли переговоры, на которых присутствовали представители властей США и Мексики. В ходе них удалось достичь договоренностей, которые Лопес Обрадор назвал «хорошими».

Мехико примет необходимые меры для предотвращения нелегальной миграции в Соединенные Штаты Америки, в частности, по всей территории страны будут размещены служащие Национальной гвардии, передает ТАСС.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что декларация о «захваченном государстве» принята парламентом Молдавии.