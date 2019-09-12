Женщина сбросила 63 килограмма ради детей

Женщина сбросила 63 килограмма ради детей
Женщина весила больше 140 килограммов. Фото: Kim Turner

Она поняла, что вес мешает ей вести активный образ жизни и участвовать в играх с ребятишками.

Об этом стало известно 11 сентября. Обо всем сообщает издание The Mirror.

35-летняя жительница Великобритании по имени Ким Тернер весила 143 килограмма, когда поняла, что пока худеть. Взять себя в руки ей помогло осознание, что у нее растет трое детей, с которыми ей сложно справляться. Когда Ким держала малыша на руках, у нее начинала болеть спина. Женщина не участвовала в играх, а также не могла поддержать детей во время школьных соревнований. Она поняла, что должна похудеть и смогла сбросить 63 килограмма. Британка пояснила, что все это время занималась спортом, ела овощи и мясо, а также начала больше ходить пешком.

Теперь Ким полностью довольна собой – она открыла группу поддержки для худеющих, чтобы помочь другим женщинам.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что растительная диета снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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