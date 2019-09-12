Коммунальное жилье в Петербурге подорожало на 1,5%

В петербургских коммуналках за лето этого года стоимость квадратного метра выросла на 1,5%.

На данный момент эксперты оценивают среднюю стоимость квадратного метра в коммуналках почти в 100 тысяч рублей (94,8 тыс). Как сообщает «Коммерсант», такой резкий рост произошел за лето 2019 года. Причиной этого, по мнению специалистов, стали поправки, внесенные в федеральное законодательство.

За комнату в коммунальной квартире в Северной столице на сегодняшний день придется отдать около полутора миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в ближайшие годы цены на новостройки в Петербурге поднимутся на 15-20%. Рост цен за квадратный метр в новостройках эконом-класса составил 1,1%. На данный момент это, в среднем, 94,7 тысяч рублей. В целом на территории Петербурга по масс-маркету цена квадратного метра выросла до 110 тысяч рублей (на 0,3%).