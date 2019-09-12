В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве таксиста

32-летний житель Гатчинского района, будучи пьяным, вызвал такси и, в ходе возникшего конфликта, убил водителя, после чего спрятал труп.

Об инциденте сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области. 9 сентября в поселке Тайцы мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси. По вызову приехал его знакомый. Во время поездки между мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого пассажир нанес водителю автомобиля несколько ударов ножом в грудь. Потерпевший сразу скончался от полученных травм.

Однако преступник не растерялся и решил скрыть следы преступления, спрятав тело убитого в лесополосе. После чего некоторое пользовался транспортным средством погибшего.

Вопрос о дальнейшей судьбе убийцы решается в правоохранительных органах.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о петербуржце, осужденном за убийство из-за парковочного места.