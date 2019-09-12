На КАД каршеринг залез на крышу KIA

В результате ДТП на внутреннем кольце КАД перед Большим Обуховским мостом каршеринговый Renault оказался на крыши автомобиля Kia. Авария произошла днем 12 сентября.

О необычном ДТП рассказали очевидцы в соцсетях. На дороге они заметили «паровозик» из четырех машин. Одна из них, каршеринг Kia от сервиса Яндекс.Драйв, оказалась на крыше другой.

«Kia заползла под Renault и отправила каршеринг в полет на внутреннем кольце перед Большим Обуховским мостом», — описали аварию свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о ДТП с участием фуры на Светлановской площади. На дороге днем 12 сентября столкнулись большегруз и красный фургон. Из-за аварии оказалась перегорожена зона пешеходного перехода.