Пресс-секретарь патриарха Кирилла ушел в отставку

Информационные службы Московского патриархата терпят реорганизацию. Пресс-секретаря сменил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Прежде эту должность занимал священник Александр Волков. От должности он был освобожден 11 сентября.

Исполнять обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла будет председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Об этом сообщатся на официальном сайте Московского патриархата.

Причиной кадровых перестановок стали реорганизация и оптимизация.

Владимир Легойда — церковный и общественный деятель, журналист, преподаватель и главный редактор журнала «Фома». Окончил факультет международной информации МГИМО.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что патриарх Кирилл объяснил связь между богатством и спасением. С проповедью он обратился к населению Тверской области.