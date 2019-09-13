Богомолов перед свадьбой с Собчак попрощался с 18 килограммами

Жених тщательно готовится к торжеству.

Об этом стало известно 12 сентября. Обо всем рассказали знакомые пары, которые посвящены в курс дела. Они уверяют, что режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов – намерено или из-за нервов, непонятно. Он, рассказывают друзья будущей семьи, был счастлив, когда Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом. Они убеждают, что он в тот же день сделал ей предложение стать его женой.

Уточняется, что на свадьбу, которая состоится уже сегодня, 13 сентября, приглашены 300 человек. Церемония пройдет в ЗАГСе, а затем молодожены отправятся венчаться.

Напоминаем, что у Собчак растет маленький сын Платон. Мальчик будет носить двойную фамилию –Виторга-Собчак.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ксения Собчак, комментируя вторую беременность, вспомнила о свадьбах по залету. Совсем скоро телеведущая станет женой режиссера Константина Богомолова. Многие решили, что она беременна.