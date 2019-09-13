В Петербурге задержали муниципального кандидата

Кандидат в муниципальные депутата МО «Автово» Илья Шмаков отправился в полицейский отдел прямо из здания ИКМО.

Пытаясь предупредить возможную фальсификацию результатов голосования, Шмаков, совместно с другими претендентами, хотел проверить, не вскрыты ли запечатанные мешки с бюллетенями. В четверг, 12 сентября, в вечернее время с этой целью мужчина зашел в помощение ИКМО и даже собирался там заночевать. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на представителя партии «Яблоко» Вячеслава Тутушкина.

Однако намерениям кандидата не суждено было сбыться. В 22:50 в здании появились полиция и представитель ИКМО попросила Шмакова покинуть помещение, на что претендент в муниципальные депутаты ответил отказом, усомнившись в законности присутствия полицейских. Тогда стражам порядка пришлось, в прямом смысле, вынести Шмакова на улицу, прямиком к служебному автомобилю.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb cообщала о том, что в итоги выборов в МО «Смольнинское» хотят оспорить из-за «Умного голосования».