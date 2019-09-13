В Ломоносове ограбили пенсионерку на 700 тысяч рублей

В городе Ломоносов две женщины, притворившись сотрудницами ЖКХ, пришли в квартиру 82-летней пенсионерки и, под видом проверки счетчиков, обокрали её на 700 тысяч рублей.

Злоумышленницы, 30 и 50 лет на вид, внешность которых пожилая женщина описала как славянскую, позвонили в дверь квартиры утром 12 сентября. Представились сотрудницами коммунальных служб и сказали, что необходимо проверить счетчики, для чего прошли вглубь жилплощади.Об этом пишет Фонтанка.Ру.

После совершения всех необходимых действий, женщины покинули квартиру. Как потом поняла потерпевшая, вместе с солидной суммой в почти миллион рублей, скопленной пенсионеркой.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об уроженце Удмуртии, который предложил свою помощь 78-летней пенсионерке и в результате ограбил её. Злоумышленник ударил женщину и забрал у нее украшение стоимостью 25 тысяч рублей.