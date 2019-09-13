«Хатико из Подпорожья» готовят к операции по удалению опухоли

У пса по кличке Малыш, более известного в Ленобласти как «Хатико из Подпорожья» диагностировали злокачественную опухоль, сейчас его готовят к операции.

Канал ЛенТВ24 рассказал о здоровье преданного пса из Подпорожья, который более двух лет сидит возле местной больницы, где скончался его хозяин. Его подкармливают работники станции «скорой помощи». Псу даже построили небольшую будку, однако он ее не признал и спит неподалеку.

Недавно у животного обнаружили злокачественную опухоль — саркому Штикера. Врачи Подпорожской ветлечебница Анна Лендяшова рассказала, что пес нуждается в операции и химиотерапии.Лекарства для него уже заказаны, они прибудут в лечебницу через несколько дней. Тогда Малышу начнут месячный курс химиотерапии. Сейчас ему ставят капельницы и дают витамины.

Средства на лечение сотрудники «скорой» и ветеринары собирают самостоятельно. Лендяшова заявляет, что у них не хватает денег на лечение животного в онкологическом центре, поэтому они будут справляться своими силами. Операцию по удалению образования ветеринар проведет совместно с коллегой.

Ветеринары утверждают, что у Малыша молодой и крепкий организм, поэтому они надеются на лучшее.

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