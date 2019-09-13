Медведев связал переход на четырехдневку с ситуаций в экономике

Введение четырехдневной рабочей недели будет зависеть от ситуации в экономике. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым.

Премьер-министр рассказал, что возможность сокращения рабочей недели будет обсуждена в рамках работы Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщают «РИА Новости», сокращение Дмитрий Медведев связал с ситуацией в экономике страны. В ходе встречи он также подчеркнул, что нововведения в трудовом законодательстве должны гарантировать сохранение норм и статуса сотрудников.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Дмитрий Медведев предложил ввести более гибкий график.