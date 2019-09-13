Медведев связал переход на четырехдневку с ситуаций в экономике

Медведев связал переход на четырехдневку с ситуаций в экономике
Дмитрий Медведев. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Введение четырехдневной рабочей недели будет зависеть от ситуации в экономике. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым.

Премьер-министр рассказал, что возможность сокращения рабочей недели будет обсуждена в рамках работы Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщают «РИА Новости», сокращение Дмитрий Медведев связал с ситуацией в экономике страны. В ходе встречи он также подчеркнул, что нововведения в трудовом законодательстве должны гарантировать сохранение норм и статуса сотрудников.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Дмитрий Медведев предложил ввести более гибкий график.

4-х дневная рабочая неделя дмитрий медведев сокращение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При пожаре в доме на проспекте Римского-Корсакова один человек погиб
Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника
Беглов выделил энергетическим предприятиям 15 млн рублей
На Заневском легковушка лишилась переда и вырвала колеса «ГАЗели»
На Энтузиастов произошла авария, машины столкнулись «лоб в лоб»
В доме на проспекте Римского-Корсакова загорелся второй этаж
Кремль ориентируется на ЦИК в оценке петербургских выборов
Медведев связал переход на четырехдневку с ситуаций в экономике