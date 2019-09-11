Медведев предложил ввести более гибкий рабочий график

Дистанционная занятость необходимо урегулировать трудовым законодательством, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Для этого в стране необходимо ввести более гибкие форму трудового времени.

Премьер рассказал в эфире «России 24», что речь идет традиционном 8-часовом рабочем дне. По словам Медведева, сейчас в мире произошли изменения — значительная часть населения предпочитает работать удаленно, из дома.

Работающих из дома, так называемых фрилансеров, с каждым годом становится все больше и больше, и, по словам премьера, они часто зарабатывают «вполне приличные деньги». При этом они никак не связаны с нормированным 8-часовым рабочим графиком. По этой причине Медведев отметил, что в стране необходимо урегулировать дистанционную занятость в рамках трудового законодательства.

Политик также напомнил, что сейчас в стране введена 40-часовая рабочая неделя. А во Франции, к примеру, рабочая неделя составляет 35 часов, в Нидерландах — 29. Медведев также заявил, что нововведения не повлекут за собой урезание зарплаты.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Минэкономразвития РФ допустили переход на четырехдневную рабочую неделю.