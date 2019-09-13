Грабителя, скрывавшегося 10 лет, экстрадировали из Германии в Россию

Георгий Кобахидзе обвиняется в нападении на банк в Санкт-Петербурге и хищении 23 млн рублей. 10 лет он скрывался в Германии.

Злоумышленник в 2009 году организовал преступную группировку, которая совершила ограбление банка. Кобахидзе заключил с учреждением договор об аренде ячейки по фальшивому паспорту. Затем вернулся туда снова якобы для проверки сейфа. После того как он оказался в хранилище, Кобахидзе совершил нападение на сотрудника и забрал у него ключи.

Вызвав по рации остальных участников группировки, Кобахидзе совместно с ними ограбил 20 ячеек на общую сумму 23 млн рублей и исчез. Он был объявлен в международный розыск и задержан в Германии. Сегодня Кобахидзе экстрадировали в Россию.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Ломоносове пенсионерку обокрали на 700 тысяч рублей.