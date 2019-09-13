В поселке Рябово несколько лет пропадают лошади

С пастбища в поселке Рябово Тосненского района бесследно исчезают лошади. Со слов местных жителей, животных табунами похищают уже четыре года.

Злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как к месту подъезжает белый фургон. Спустя несколько минут этот же фургон выезжает из зарослей, только уже с выключенными фарами. Путь конокрадов проследили жители еще до приезда полиции, но вот самих похитителей так и не нашли

Как сообщили «ЛенТВ24«, за последние несколько лет с поля исчезло 14 лошадей. Жильцы рассказали, что обращались в полицию, однако успехом работа сотрудников не увенчалась.

Породистые лошади на бойне могут закончиться. Работы по поиску продолжаются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что девушка каталась на лошади, когда обнаружила труп. Все произошло в Гатчинском районе.