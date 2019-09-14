В воскресенье в Павловске пройдет арт-праздник «Осенняя пастораль»

В воскресенье в Павловске пройдет арт-праздник &#171;Осенняя пастораль&#187;
Арт-праздник пройдет в Государственном музее-заповеднике "Павловск". Фото: pixabay

Музей-заповедник в Павловске приглашает гостей на празднование «Осенней пасторали», которое состоится 15 сентября в садоводстве Бове.

Арт-праздник «Осенняя пастораль» пройдет в ближайшее воскресенье в рамках фестиваля «Павловские сезоны». Старт праздника назначен на 11 утра. Мероприятие проводится в честь сезона, предшествующего периоду сбора урожая. В этом году для посетителей проведут экскурсию по садоводству и представят выставки художников из Петербурга.

Также на празднике проведут мастер-классы и мастер-шоу по художественной резке овощей и фруктов. Событие оживит музыка XVIII-XIX веков, которую петербургские музыканты сыграют на флейте, гитаре, валторне и домре.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Елагином острове пройдет гонка дронов. В субботу, 14 сентября, петербуржцы посоревнуются в ежегодном чемпионате по Drone–Racing «Елагин слет».

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В воскресенье в Павловске пройдет арт-праздник «Осенняя пастораль»
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