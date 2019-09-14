Президент США сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Президент США сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
О произошедшем сообщил Дональд Трамп. Фото: https://pixabay.com

Хамза бен Ладен, сын возглавляющего запрещенную в РФ организацию Усамы бен Ладена, был убит в ходе операции на территории Афганистана и Пакистана.

Войска США проводили контртеррористические спецоперации в опасных регионах Ближнего Востока. В результате одной из таких операций сына всемирно известного террориста Усамы бен Ладена ликвидировали американские военные.

О произошедшем стало известно из заявления президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС. По словам президента, это важное событие, поскольку Хамза бен Ладен нес ответственность за планирование действий группировок и их координацию. Произошедшее, по его мнению, сильно подорвет состояние группировки.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о задержании в Петербурге телефонного «террориста», который распространял ложную информацию о минировании школ.

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