«Зенит-2» и «Родина» сыграли со счетом 1:0

&#171;Зенит-2&#187; и &#171;Родина&#187; сыграли со счетом 1:0
Победив «Родину», "Зенит-2" продолжает занимать лидирующую позицию в турнирной таблице группы «Запад» Олимп-ПФЛ. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

9-й тур ОЛИМП-ПФЛ петербуржцы провели у себя дома и закончили матч со счетом 1:0. Решающий гол забил Илья Воробьев.

В ходе матча с «Родиной» сине-бело-голубые с самого начала взяли инициативу в свои руки, буквально придавив соперника к воротам. Однако, несмотря на это, на 15-й минуте матча «Зениту-2» пришлось нелегко: Никита Гойло спас игру, не пропустив сложный удар.

И хотя сине-бело-голубые не скупились на атаки, решающего момента для того, чтобы забить гол, не хватало. И на 33-й минуте случилась кульминация игры, когда Илья Воробьев забил в ворота противника свой пятый мяч в сезоне.

Хотя голевых моментов после этого было достаточно, довести их до конца не получилось.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что из «Зенита-2» ушли три футболиста, Александр Еловских, Алексей Плотников и Никита Колдунов.

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