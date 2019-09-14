«Зенит-2» и «Родина» сыграли со счетом 1:0

9-й тур ОЛИМП-ПФЛ петербуржцы провели у себя дома и закончили матч со счетом 1:0. Решающий гол забил Илья Воробьев.

В ходе матча с «Родиной» сине-бело-голубые с самого начала взяли инициативу в свои руки, буквально придавив соперника к воротам. Однако, несмотря на это, на 15-й минуте матча «Зениту-2» пришлось нелегко: Никита Гойло спас игру, не пропустив сложный удар.

И хотя сине-бело-голубые не скупились на атаки, решающего момента для того, чтобы забить гол, не хватало. И на 33-й минуте случилась кульминация игры, когда Илья Воробьев забил в ворота противника свой пятый мяч в сезоне.

Хотя голевых моментов после этого было достаточно, довести их до конца не получилось.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что из «Зенита-2» ушли три футболиста, Александр Еловских, Алексей Плотников и Никита Колдунов.