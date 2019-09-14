В Швейцарии бионические руки научили надежно держать предметы

Ученые из Лозанны создали прототип системы, которая позволит владельцу бионического протеза держать предмет в руках без риска уронить его.

Новый механизм способен надежно удерживать предметы и при этом человек получает возможность управлять каждым отдельным пальцем. Помогать владельцу протеза система будет самостоятельно, так как швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны разработали алгоритм, способный к обучению.

Новый механизм будет работать с помощью нейронной сети, которая строится на прохождении сигнала через несколько нейронных слоев. Для обучения сети потребовалось десять человек и лишь десять минут времени у каждого из них.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что ученые нашли новый способ борьбы с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), основанный на личинках червей.