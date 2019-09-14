Самолет из Петербурга в Бишкек задерживается на 15 часов

Самолет из Петербурга в Бишкек задерживается на 15 часов
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Самолет авиакомпании Avia Traffic вылетит из Петербурга с опозданием. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Воздушное судно выполняет рейс YK 880 из Петербурга в Бишкек. Покинуть город пассажиры должны были 14 сентября в 11:10 по московскому времени. Однако затем время отправления перенесли.

В Бишкек самолет вылетит 15 сентября в 2:30 ночи. Задержка составляет более пятнадцати часов.

Помимо этого, Пулково с опозданием покинут самолеты в Симферополь, Белград, Алматы, Анталью, Куньмин и Ларнаку.

Дольше всего отправления придется ждать пассажирам авиакомпании «Россия», собирающимся в Симферополь. Рейс перенесли с 17:50 на 22:50.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог с первого раза приземлиться в Пулково. Причиной этого стала неожиданная смена направления ветра.

бишкек задержка рейсов новости спб пулково самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медведев оценил программу кинофестиваля «Послание к Человеку»
Нейрохирург объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Число жертв ДТП под Ярославлем выросло до восьми
Самолет из Петербурга в Бишкек задерживается на 15 часов
Кононов ответил фанатам «Спартака» на призывы уйти в отставку
Проект реконструкции стадиона «Спартак» в Гатчине одобрили
В Ленобласти из отделения связи похитили 160 тысяч рублей
Петербургский терменвокс установил рекорд Гинесса