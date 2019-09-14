Самолет из Петербурга в Бишкек задерживается на 15 часов

Самолет авиакомпании Avia Traffic вылетит из Петербурга с опозданием. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Воздушное судно выполняет рейс YK 880 из Петербурга в Бишкек. Покинуть город пассажиры должны были 14 сентября в 11:10 по московскому времени. Однако затем время отправления перенесли.

В Бишкек самолет вылетит 15 сентября в 2:30 ночи. Задержка составляет более пятнадцати часов.

Помимо этого, Пулково с опозданием покинут самолеты в Симферополь, Белград, Алматы, Анталью, Куньмин и Ларнаку.

Дольше всего отправления придется ждать пассажирам авиакомпании «Россия», собирающимся в Симферополь. Рейс перенесли с 17:50 на 22:50.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог с первого раза приземлиться в Пулково. Причиной этого стала неожиданная смена направления ветра.