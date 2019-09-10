Самолет не смог с первого раза приземлиться в Пулково

Оказывается, всему причиной стал сильный ветер – пилоты решили перестраховаться.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Неудачное приземление можно было отследить благодаря Flightradar24. Рейс «Аэрофлота» следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Самолет вот-вот должен был коснуться земли, как вдруг снова взмыл в небо. Пассажиры перепугались, но напрасно – борт все-таки сел со второго раза. Позже в Пулково объяснили, что произошло. Пилоты получили предупреждение от диспетчеров о неожиданном сдвиге ветра и решили не рисковать. Они ушли на второй круг и переждали опасный момент.

Лайнер уже высадил пассажиров и улетел обратно в Москву с другими людьми.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что стали известны подробности пожара в самолете в Шереметьево. Все случилось с лайнером авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из Москвы во Владивосток. При запуске у него загорелся двигатель.