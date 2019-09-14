Число жертв ДТП под Ярославлем выросло до восьми

В больнице после ДТП под Ярославлем скончалась женщина 1948 года рождения. Количество погибших выросло до восьми человек.

Авария произошла около 11 утра на трассе Ярославль-Иваново около деревни Заячий Холм. На дороге столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. В числе погибших — оба водителя и пассажиры. Пострадало в результате ДТП 29 человек.

В начале сообщалось о семи пострадавших, однако затем количество жертв увеличилось до восьми, отмечается на портале Органов государственной власти Ярославской области.

«К сожалению, характер и тяжесть множественных травм, а также возраст пациентки привели к таким печальным последствиям», — сказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

Родственники погибших получат по миллиону рублей. Пострадавшие — по сто тысяч.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на трассе Петербург — Псков попала депутат Заксобрания Ленобласти Людмила Тептина.