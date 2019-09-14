В Петербурге 15 сентября пройдет акция «Алкоголь и табак — за поселения в спецмагазины!». Её цель — убрать сигареты и спиртные напитки из обычных магазинов.
Акцию проводит общественная организация «Учителя Трезвости Санкт-Петербурга». Члены движения в 15:00 соберутся в Приморском парке Победы для того, чтобы поговорить с горожанами.
Общественники будут подходить к прохожим, вести разъяснительные беседы и проводить опросы. Желающие смогут сфотографироваться с плакатами в поддержку трезвости.
«Для всех неравнодушных граждан утверждение и сохранение Трезвости – Дело первостепенной важности. Потому что сейчас потери от табачно-алкогольных ядов аналогичны военным потерям», — отмечают организаторы.
Акция проходит по всей России. Инициативу, по словам общественников, поддержали в более чем ста городах.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти несколько алкомаркетов закрылись после введения антиалкогольного закона.