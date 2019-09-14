Учителя Трезвости выйдут на акцию в Петербурге против алкоголя и сигарет в магазинах

Учителя Трезвости выйдут на акцию в Петербурге против алкоголя и сигарет в магазинах
Акция "Алкоголь и табак - за поселения в спецмагазины!". Фото: vk.com/spb_trezv

В Петербурге 15 сентября пройдет акция «Алкоголь и табак — за поселения в спецмагазины!». Её цель — убрать сигареты и спиртные напитки из обычных магазинов.

Акцию проводит общественная организация «Учителя Трезвости Санкт-Петербурга». Члены движения в 15:00 соберутся в Приморском парке Победы для того, чтобы поговорить с горожанами.

Общественники будут подходить к прохожим, вести разъяснительные беседы и проводить опросы. Желающие смогут сфотографироваться с плакатами в поддержку трезвости.

«Для всех неравнодушных граждан утверждение и сохранение Трезвости – Дело первостепенной важности. Потому что сейчас потери от табачно-алкогольных ядов аналогичны военным потерям», — отмечают организаторы.

Акция проходит по всей России. Инициативу, по словам общественников, поддержали в более чем ста городах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти несколько алкомаркетов закрылись после введения антиалкогольного закона.

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