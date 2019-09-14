Сноуден хочет уехать из России и получить убежище во Франции

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции. Он надеется, что президент Эмманнуэль Макрон предоставит ему такую возможность.

Сноуден признался, что пытался перебраться во Францию еще в 2013 году. Он попросил убежище при президенте Франсуа Олланде. Но, судя по всему, не получил отклика.

«Я бы очень хотел, чтобы мистер Макрон предоставил мне убежище», — сказал он в интервью радиостанции France Inter.

Он подчеркнул, что защита информаторов не является враждебным актом и не подразумевает нападение на США.

Самая печальная часть истории, по словам Сноудена, в том, что единственное место, где американский информатор может свободно говорить — не Европа, а Россия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Эдвард Сноуден тайно женился в России. Его супругой стала Линдси Миллс. Пара расписалась два года назад.