На месте «Зимней вишни» в Кемерово появился новый ТЦ

На месте &#171;Зимней вишни&#187; в Кемерово появился новый ТЦ
Пожар унес жизни 60 человек, среди них 37 детей. Фото: https://vk.com/zimvish42

Сегодня, 15 сентября, в Кемерово был открыт «Сквер ангелов» в память о погибших в 2018 году в «Зимней вишне». Совсем скоро рядом со сквером откроется новый ТЦ.

Строительство здания торгового центра уже подходит к концу. Его должны открыть в конце настоящего года или в начале 2020.

Как сообщают РИА Новости, строительство продолжалось пять месяцев, в настоящее время внутри еще ничего не оборудовано. Со слов губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, здание принципиально построили на новом месте, а не на территории, где произошла трагедия.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что торжественного открытия сквера не будет. Территория доступна для всеобщего посещения с сегодняшнего дня. На месте высажено 60 сосен — по одной на каждого погибшего в результате пожара.

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В Кемерове на месте ТЦ «Зимняя вишня» появился сквер