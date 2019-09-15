В Якутии пропал вертолет с пассажирами

На поиски воздушного судна уже вылетели два вертолета. Фото: pixabay.com

На поиски воздушного судна уже вылетели два вертолета. Фото: pixabay.com

Пилот вертолета «Eurocopter» не выходит на связь в Оймяконском районе Якутии. Воздушное судно принадлежит одному из добывающих предприятий.

Вертолет вылетел для перевозки заготовленной рыбы. Как сообщают в ГУ МЧС по региону, аварийный маяк не срабатывал. Пилот перестал выходить на связь во время движения в сторону устья ручья Уточан.

На борту было три человека, включая пилота. На поиски воздушного судна уже вылетели два вертолета.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о задержке самолета на 15 часов. Воздушное судно должно было вылетать из петербургского аэропорта в Бишкек. Пассажирам пришлось вылетать из Петербурга на следующий день.