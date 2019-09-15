Лиховидов рассказал о будущем Квартала Сета Солберга

Старые дома в Выборг собираются реставрировать – уже сейчас власти выделили средства на проект.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. С помощником главы администрации Выборгского района Олегом Лиховидовым поговорили журналисты PiterTV. Он поделился подробностями будущего Квартала Сета Солберга, который решили привести в порядок в ближайшее время. Лиховидов отметил важность сохранения исторического наследия – большинству зданий вернут первозданный облик. Разрушенные дома постараются воссоздать по сохранившимся чертежам. На работы выделят более двух миллиардов рублей. Проект разработают уже в текущем году, а к его реализации приступят лишь в 2021 году.

Напоминаем, Квартал Сета Солсберга начали консервировать в конце 2018 года. Все это время он ждал, когда появятся деньги на реставрацию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что завершается реставрация Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Реставраторам предстояло очистить скульптурную группу от накопившейся грязи и пыли, исследовать повреждения, чтобы укрепить разрушающиеся места.