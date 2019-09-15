На Новоприозерском шоссе образовалась длиннющая пробка

На Новоприозерском шоссе образовалась длиннющая пробка
Пробка длиной 10,3 километра образовалась в Петербурге. Фото: Яндекс. Навигатор

Люди уже окрестили ее рекордной – водителям приходится часами стоять, чтобы добраться до места назначения.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем рассказывают люди, вынужденные стать участниками пробки, а также сервис «Яндекс — пробки». На данный момент ее длина составляет более 10 километров, что для обеденного времени в выходной день довольно много. Что стало причиной затора – не уточняется.

Тем временем в Санкт-Петербурге спасатели предупреждают о шторме. Принято решение закрыть шлюзы. Горожанам стоит быть осторожнее и не покидать дом без большой необходимости – непогода может спровоцировать несчастные случае и аварии.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в ДТП на трассе «Зуево – Новая Ладога» пострадали четвертое: двое детей и взрослых. У одной женщины перелом ребер, а у ее родственницы – ушиб бедра. У двух детей, пятилетнего мальчика и годовалой девочки, нашли сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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