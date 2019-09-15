Адвокат Сноудена прокомментировал его желание уехать из России

Адвокат Сноудена прокомментировал его желание уехать из России
Эдвард Сноуден. Фото: wikimedia.org

Кучерена уверен, что с чувством безопасности это решение никак связано. Также это не значит, что американец разлюбил страну своего прибывания.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем сообщает «Интерфакс», цитируя слова адвоката экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Андрея Кучерена. Он заявил, что его подзащитный думает переехать во Францию или Германию и в этом нет ничего странного или удивительного.

«Здесь он все-таки находится в безопасном положении, но Эдвард человек смелый, решительный, поэтому, если он ставит вопрос о возможном получении вида на жительство в других странах, то почему бы и нет? «,

— поделился он.

Кучерена отметил, что Сноуден всегда был благодарен России за предоставление убежища и защиту. Ему нравится жить здесь, но он – человек мира и хочет двигаться дальше. В таком желании адвокат не видит ничего удивительного.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Сноуден заявил, что тайно женился в России.

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Адвокат Сноудена прокомментировал его желание уехать из России
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