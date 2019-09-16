Стала известна самая высокооплачиваемая вакансия в России

Больше всего в РФ зарабатывают на должности механика по ремонту оборудования на рыболовном судне.

За такую работу обещают платить 430 тысяч рублей. Однако, оказалось, что указанная зарплата скорее исключение. Обычно сотрудникам платят порядка 200 тысяч рублей.

По данным Минтруда и соцзащиты, передают «Известия», чуть меньше механиков получают пилот воздушного судна и начальник участка в угледобывающей компании. Каждый месяц им платят около 330 тыс. рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Google запустил сервис поиска по вакансиям. С помощью сервиса можно отслеживать вакансии с разных сайтов. Проект запущен с 2017 года, однако изначально был доступен только в США.