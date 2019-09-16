Стал известен размер пенсий в 2020 году

В среднем россияне будут получать около 15 тысяч рублей.

Через год размер пенсий увеличится, следует из материалов Российской трехсторонней комиссии. Страховые пенсии по старости для неработающих составит около 16,4 тысяч рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в этом году пенсии проиндексировали более чем на семь процентов – это выше уровня инфляции. Она заверила, что такой подход сохранится и в будущем.

К слову, в 2020 году будет насчитываться 43,6 миллиона пенсионеров. Из них получателей страховой пенсии — 39,8 миллиона.

Напоминаем, что с 2019 года в России будут постепенно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что стало известно, в каких случаях могут уменьшить пенсию. Закон о страховых пенсиях гласит, что если у пенсионера есть какие-либо неоплаченные штрафы, то размер выплаты может измениться. В подобных случаях часть средств списывается на погашение долга.