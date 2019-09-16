В Петербурге хотят запустить ежедневные ночные автобусы

Большинство горожан проголосовали «за» изменение расписания.
Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Чтобы узнать общественное мнение, эксперты провели исследование. Они опросили 1,2 тысячу петербуржцев и расспросили их о ночных автобусах. Большая часть из них заявили, что в курсе об их существовании. При этом более 40% ни разу не пользовались ими. Когда горожан спросили, хотели бы они иметь возможность ездить на общественном транспорте в темное время суток, подавляющее количество респондентов ответили «да».
Люди также попросили, чтобы интервал движение был поменьше, а также чтобы на остановках появилась подробная информация об автобусах.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что маршрутки Петербурга планируют заменить социальными автобусами. Один из главных аргументов в пользу замены назвал ГКУ «Организатор перевозок». В компании сообщили, что изменения помогут в устранении дублирования социальных маршрутов коммерческими.