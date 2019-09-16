Американка, задержанная в Пулково с марихуаной, получила штраф в 15 тысяч

Московский районный суд обязал жительницу Штатов Одри Элизе Лорбер выплатить штраф в 15 тысяч рублей за незаконное хранение наркотиков.

Приговор был озвучен 16 сентября. 19-летнюю гражданку США освободили из-под стражи с учетом срока нахождения в тюрьме. Напомним, что девушка находилась в «Крестах-2» более одного месяца, ее обвиняли в хранении наркотиков. Ей грозило до трех лет заключения.

В Петербург она прилетела из Штатов в качестве туриста. Во время планового досмотра в аэропорт Пулково у нее нашли каннабис. На родине она использует препарат абсолютно легально — у нее есть рецепт. Однако на территории РФ эти документы недействительны.

Ранее GazetaSPb сообщала, что американка, задержанная в Пулково с марихуаной, стала фигурантом уголовного дела.