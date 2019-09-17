С фасадов домов в Петербурге уберут антенны и кондиционеры

Больше всего пострадают владельцы заведений. которым придется убирать с фасадов зданий вытяжки. Фото: https://pixabay.com

Больше всего пострадают владельцы заведений. которым придется убирать с фасадов зданий вытяжки. Фото: https://pixabay.com

В Министерстве культуры планируют добавить правки в закон об охране культурного наследия. Под запрет попадут все «украшения» фасадов, кроме охранных систем.

Учреждение намерено довести до конца законопроект об установке на фасадах домов кондиционеров, спутниковых антенн и любых других технических средств, за исключением сигнализации.

В нынешнем законопроекте неизбежность этих изменений объясняется не только нарушением эстетической составляющей здания, но и техникой безопасности. Как объясняют в Минкульте, установка кондиционеров может быть опасной для старых зданий из-за необходимости сквозного отверстия в стене. Это может, в прямом смысле, разрушительно повлиять на исторические фасады.

Закон распространится на любые дома: и те, что стоят на оживленных улицах центра, и те, что расположены в глубине дворов.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что Минкульт настаивает на запрете своей еды в кинотеатрах.