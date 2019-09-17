С фасадов домов в Петербурге уберут антенны и кондиционеры

В Министерстве культуры планируют добавить правки в закон об охране культурного наследия. Под запрет попадут все «украшения» фасадов, кроме охранных систем.
Учреждение намерено довести до конца законопроект об установке на фасадах домов кондиционеров, спутниковых антенн и любых других технических средств, за исключением сигнализации.
В нынешнем законопроекте неизбежность этих изменений объясняется не только нарушением эстетической составляющей здания, но и техникой безопасности. Как объясняют в Минкульте, установка кондиционеров может быть опасной для старых зданий из-за необходимости сквозного отверстия в стене. Это может, в прямом смысле, разрушительно повлиять на исторические фасады.
Закон распространится на любые дома: и те, что стоят на оживленных улицах центра, и те, что расположены в глубине дворов.
Ранее GazetaSPb сообщала о том, что Минкульт настаивает на запрете своей еды в кинотеатрах.