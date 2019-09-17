Пьяный петербуржец ответит за то, что натравил собаку на участкового

Пьяный петербуржец ответит за то, что натравил собаку на участкового
Фото: pixabay.com

В его отношении возбудили уголовное дело – из-за применения насилия в отношении представителя власти.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Слушание состоится в Невском районном суде.

Мужчина, будучи в алкогольном опьянении, мешал соседям спокойно отдыхать. Он шумел в квартире, чем жутко надоел окружающим. Чтобы его утихомирить, петербуржцы вызвали участкового. Он потребовал прекратить, но пьянчуга отреагировал на предложение сотрудника правоохранительных органов весьма агрессивно, натравив на него свою бойцовскую собаку. Участковый получил травмы – у него разодрано предплечье и голень. Есть мнение, что петербуржец все сделал умышленно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по собакам из найденного ружья в Ленинградской области. В тот же день в полицию обратилась 65-летняя женщина, она подтвердила факт стрельбы и уточнила, что ее сосед стрелял по собакам во дворе.

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