Власти США посягнули на доходы Сноудена

Власти США посягнули на доходы Сноудена
Эдвард Сноуден. Фото: wikimedia.org

Они хотят, чтобы все деньги с продажи мемуаров «Личное дело», достались американскому правительству.

Об этом стало известно 17 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости.

Министерство юстиции Америки подало иск против экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена в связи с выходом его книги, в которой он рассказывает о своей жизни. В США возмущены, что Сноуден не предоставил им рукопись для анализа – в его книге могут разглашаться секретные данные. При этом ведомство отметило, что не собирается препятствовать выходу «Личного дела», а также ее продажам – с тем условием, что доходы отойдут правительству Америки.

Адвокат Сноудена заверил, что ждал такой реакции США, но власти не могут помешать бывшему сотруднику спецслужб.

Напоминаем, что Сноуден недавно заявил о желании покинуть Россию, чтобы отправиться путешествовать. Он заверил, что не разлюбил страну и благодарен ей за все, но оставаться на одном месте не хочется.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Сноуден посоветовал политикам не пользоваться WhatsApp.

США эдвард сноуден
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