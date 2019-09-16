Сноуден посоветовал политикам не пользоваться WhatsApp

Сноуден посоветовал политикам не пользоваться WhatsApp
Сноуден рассказал, какие мессенджере безопасны. Фото: Pixabay

Экс-сотрудник АНБ США считает ее недостаточно безопасной из-за низкого уровня шифрования.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем он рассказал в интервью французской радиостанции France Inter.

Эдвард Сноуден убежден, что политики, занимающие высокие должности, не должны пользоваться мессенджером – это ошибка. Когда журналист отметил, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп часто переписывается в WhatsApp, а президент республики Эмманюэль Макрон предпочитает Telegram, то Сноуден заявил: это, конечно, лучше, чем писать сообщения.

Любопытно, что Сноуден раскритиковал и детище Павла Дурова тоже – многие эксперты признают Telegram самым безопасным приложения для общения. Он посоветовал скачать программы Signal и Wire и ни в коем случае не пользоваться соцсетями от Facebook.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что адвокат Сноудена прокомментировал его желание уехать из России.

telegram WhatsApp эдвард сноуден
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чиновница, назвавшая жертв наводнения в Тулуне «быдлом», уволилась
Спрос на финские визы в Петербурге упал вдвое
Сноуден посоветовал политикам не пользоваться WhatsApp
Ветклиника, предлагавшая кастрировать мужей, может заплатить 500 тыс. рублей
Затонувший корабль капитана Кука найден у берегов Америки
В Петербурге производитель полуфабрикатов хранил 43 кг опасного мяса
ТЦ «Галерея» хотят продать за 80 млрд рублей
У КСП появились вопросы к детскому центру «Балтийский берег»