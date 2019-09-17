СМИ: Заворотнюк перенесла трепанацию черепа еще в апреле

Актриса долго молчала о своем диагнозе – его ей поставили в Германии.

Об этом стало известно 17 сентября. Обо всем сообщает «Московский комсомолец». Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным издания, перенесла серьезную операцию в Германии – ей делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.

В июне актриса часто жаловалась на плохое самочувствие. Родные вызвали ей скорую – у Заворотнюк резко подскочило давление. Врачам актриса доверила свою страшную тайну и предоставила все медицинские документы. После операции в России состояние ухудшилось, но она отправилась домой.

О том, как она чувствует себя сейчас, мало что известно. Представителям Заворотнюк запретили говорить об этом. По предварительным данным, у нее опухоль головного мозга – глиобластома. Заворотнюк якобы частично парализовало.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Разин хочет судиться с Первым каналом после эфира про Заворотнюк. Во время эфира радиоведущая Алла Довлатова обвинила Разин в пиаре на ситуации вокруг артистки.