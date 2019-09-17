Два москвича пытались убить человека в Петербурге по национальным мотивам

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Пострадавший госпитализирован.

Об этом стало известно 17 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Все случилось в ночь с 16 на 17 число в Красногвардейском районе. Двое мужчин, приехавшие в Северную столицу из Москвы, затеяли драку с гражданином Узбекистана из-за неприязни к национальности. У нападавших были газовый баллончик и нож – они пытались убить жертву, но удалось лишь нанести увечья. После этого москвичи скрылись с места происшествия. Пострадавшего забрала карета скорой помощи. Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось задержать подозреваемых – ими стали мужчина, придерживающиеся националистических взглядов. Им предъявили обвинение в покушении на убийство.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге вор убил продавца бутылкой. Мужчина по имени Михаил преградил путь вору, но тот принялся его душить. На выручку ему пришла заведующая «Дикси», но она ничего не смогла сделать.