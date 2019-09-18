Телефонный хулиган из Швеции пообещал расстрелять школу в Петербурге

Сообщение с угрозами расстрела петербургской школы поступило с телефонного номера, который зарегистрирован в Швеции. Позже сообщение о «расстреле» признали ложным.

Как стало известно GazetaSPb, неизвестный злоумышленник грозился начать стрельбу в школе №2 в Василеостровском районе Петербурга со шведского номера. Известно, что эвакуацию учеников не проводили.

В осмотре учебного заведения участвовали девять сотрудников правоохранительных органов. В результате осмотра не было обнаружено подозрительных лиц, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сообщение об акте терроризма было признано ложным.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Бокситогорске задержан пьяный хулиган, который сообщил о минировании здания. В Бокситогорском районе Ленобласти был задержан пьяный хулиган, позвонивший в полицию с заявлением о минировании здания.