Бывший вице-губернатор Петербурга отрицает свою вину в суде

Первоначально Оганесян признал вменяемое ему мошенничество, однако с фактом получения взяток не согласился. Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

Первоначально Оганесян признал вменяемое ему мошенничество, однако с фактом получения взяток не согласился. Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

Сегодня началось судебное заседание по делу Марата Оганесяна. Он обвиняется в мошенничестве и получении взяток.

По версии следствия, бывший вице-губернатор города получил 28 миллионов рублей из 50, выделенных на поставку видеотабло для стадиона «Газпром Арена». Помимо, этого Оганесян получил взятку размером 20 миллионов рублей за получение контракте на оформление подсветки стадиона и строительство школы. Вместе с ним по делу проходят еще восемь человек.

Сегодня, 18 сентября, во время слушания Оганесян заявил, что не считает себя виновным и назвал дело сфабрикованным, сообщает Мойка78.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала подробности о деле бывшего вице-губернатора города, слушание по которому откладывалось несколько раз.