Полигон твердых бытовых отходов в Кингиссепе закрыли

На объекте перестали принимать мусор, так как полигон собираются реконструировать.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщили в администрации Ленинградской области. Полигон в Кингиссепе решили закрыть для приема мусора, чтобы заняться его реконструкцией. В ближайшее время его проверят на экологическую безопасность, а после приступят к остальным работам. Экспертам предстоит построить третью карту, перенести пруд-накопитель и создать мусоросортировочная линия.

Жители региона были обеспокоены новостью о полигоне – они боятся, что его хотят расширить. Власти уверяют, что переживать не о чем. Всех желающих зовут на экскурсию – у людей есть возможность посмотреть на ход работ изнутри.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Профспецтрансу» грозит штраф после пожара на мусорном полигоне. Предприятие не уведомило ведомство о пожаре 11 июля. О возгорании на полигоне твердых бытовых отходов представители Росприроднадзора узнали из новостных сводок.